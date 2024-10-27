شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح معلومات مهمة عن علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء إن علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة عبارة عن علاج دوائي بالإضافة للعلاج السلوكي.​​

وتابعت هيئة الدواء: العلاج السلوكي بيهدف لتدريب الأبوين على إدارة المشاكل السلوكية لولادهم بينما العلاج الدوائي لا يوفر حلا دائما، ولكن يمكن أن يساعد الشخص المصاب على الحفاظ على تركيزه أو التحكم في اندفاعه.​​

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وتابعت : الأدوية يمكن أن تسبب الإدمان ولا بد من استخدامها بحذر وتحت إشراف الطبيب المتخصص، ومن الأعراض الجانبية الشائعة للأدوية:​​ الصداع، ألم المعدة، اضطرابات النوم، والغثيان.​

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واستكملت : في حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​​