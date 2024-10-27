شكرا لقرائتكم خبر عن العرابي: الإعلام يلعب دورا مهما وحيويا فى تعزيز الوعي حول مختلف القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية السفير محمد العرابى أن الإعلام يلعب دورًا مهمًا وحيويًا فى تعزيز الوعى حول مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خاصة فى ظل عصر التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعى التى أصبحت متداخلة فى كل المجالات وشتى التخصصات.

وأضاف العرابى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامى للشباب العربى التى انطلقت اليوم الأحد، أن القمة تعد فرصة كبيرة للشباب لتبادل الأفكار والرؤى والأطروحات حول مختلف جوانب العمل الاعلامى وتحدياته، سعيا إلى بلورة موقف قوى وراسخ لمواجهة التحديات العالمية .

وأكد ضرورة خلق مساحة فكرية ومنصة نقاشية للشباب من خلال القمة للعمل على تطوير مهاراتهم الإعلامية، مشددا على أن الشباب العربى قادر على تقديم محتوى جاد وهام، منوهًا بأن القمة تهدف لتأسيس جيل جديد متسلح بالعلم لتقديم محتوى إعلامى يليق بوطننا العربى الكبير.

وأوضح أن الاهتمام بالشباب يأتى انعكاسًا للتوجيهات السياسية التى وضعت الشباب على رأس أولويات الدولة المصرية، مضيفًا أن التنمية لن تكون إلا بالشباب، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى معظم الخطابات.

وتابع أن القمة تهدف لاكتشاف الطاقات الإبداعية للشباب العربي، وتعزيز فرص التواصل فيما بينهم، وتدعيم فكرة الوعى خاصة فيما يتعلق باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع القيم المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامى وللمجتمع العربي.

وشدد على أهمية العمل على تعزيز المهارات وتطوير القدرات المهنية لشباب الإعلاميين، لذلك حرصت القمة على جمع خبراء العمل الإعلامى والأكاديميين ومدربى الإعلام من أجل نقل الخبرات للأجيال الجديدة عبر عدة ورش عمل وتدريبات حول موضوعات إعلامية متنوعة حديثة؛ بهدف تطوير مهارات شباب الإعلاميين وصقل خبراتهم.

ولفت العرابى إلى أهمية تمكين الشباب فى عصر الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن العمل على تطوير المؤسسات الإعلامية لسياسات واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة.