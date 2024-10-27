شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطلق غدا أسبوع التوعية عن الإعاقة ودمج الطلاب بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

تطلق جامعة عين شمس، غدا الإثنين، فعاليات الاحتفال بأسبوع التوعية عن الإعاقة حتى الخميس المقبل، يوميا من الساعة 11 صباحأ حتى الواحدة ظهرا وذلك أمام قصر الزعفران.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئس جامعة عين وشمس، وقطاع التعليم والطلاب، ومركز ذوى الإعاقه، وبالتعاون مع كلية الآداب، تحت شعار (إعاقتى لا تمنعنى من الاندماج فى مجتمعي).

ودعت جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وجميع الطلاب بمشاركة الطلاب ذوى الهمم فى أسبوع التوعية عن الإعاقة.

ويتضمن اليوم الأول كلمة الدكتورة رنا الهلال - مديرة المركز، وكلمة الدكتور مصطفى الشاهد - نائب مدير المركز، وندوات توعوية عن الحقوق والواجبات للطلاب ذوى الإعاقة، وحفل كورال.

أما اليوم الثانى يتضمن نشاط توعوى للإعاقة البصرية، وحفل كورال، واليوم الثالث أنشطة عن الحياة المستقلة لمستخدمى الكراسى المتحركة، واليوم الرابع يوم رياضى للطلاب.