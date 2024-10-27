رئيس جامعة حلوان: تفعيل دور البحث العلمي وربطه بحل مشكلات القطاع الصناعى

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القاهرة - سامية سيد - نظم مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) بـ جامعة حلوان ورشة عمل بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي التابع له.

أقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشرف على تنظيم الورشة الدكتور محمد الموصلي، مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO)، بالتعاون مع الدكتورة إسراء داود، منسق مكتب المنح والتعاون الدولي (الجايكو- GICO) التابع لمكتب التايكو.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجامعة لتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي، وتطوير مهارات الطلاب والباحثين في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتفعيل دور البحث العلمي وربطه مباشرة بحل مشكلات القطاع الصناعي، مع التركيز على دعم الابتكار والتكنولوجيا بما يتوافق مع الرؤية القومية للدولة.

وأضاف قنديل أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الاستفادة من البحوث العلمية وتشجيع الأفكار الإبداعية والاختراعات، بما يدعم إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى حرص الجامعة على تقليص الفجوة بين المؤسسة الأكاديمية والقطاع الصناعي.

وأفاد رئيس الجامعة على أن منظومة دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا تمثل حجر الزاوية في بناء التعاون بين الجامعة والمجتمع، موضحا أن هذا الترابط يسهم في تحويل الابتكارات التكنولوجية إلى مشروعات تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق السياسة العامة للدولة في دعم واحتضان الباحثين، وحل المشكلات الصناعية وتطويرها.

وفي سياق متصل، عبر الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن أهمية هذا التعاون في إعداد جيل من الخريجين القادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل وتأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال ناجحين.

وأشاد أبو الدهب بالنجاح الملحوظ الذي حققته ورش العمل الافتراضية خلال الشهرين الماضيين، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون لخدمة طلاب وباحثي الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن ورشة العمل الحالية تستهدف تطوير قدرات وصقل مهارات الطلاب والباحثين، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة مهمة في تمكينهم من مواجهة تحديات سوق العمل بكفاءة واقتدار، وتحقيق التميز والريادة في مجالاتهم المختلفة.

وتهدف ورشة العمل أيضا إلى إعداد الطلاب وخريجي جامعة حلوان وتأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال، كما تسعى إلى تطوير إمكانياتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل والقدرة على التميز وتوظيف المهارات المعرفية التي اكتسبوها داخل كلياتهم في سوق العمل المصري بشكل احترافي، والاستعداد ليصبحوا رواد الأعمال الخاصة بهم.