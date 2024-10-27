شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تشر قرارا الداخلية بالسماح لـ84 موطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 10:50 ص

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية، رقم 1885 لسنة 2024، بشأن السماح لـ 21 موطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وفيما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1886 بشان السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونشرت القرار رقم 1897 لسنة 2024، بشان السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1887 لسنة 2024، بشان رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم السماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات اجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونشرت قرار الداخلية رقم 1889 لسنة 2024، بشان إبعاد مواطن اجنبي خارج البلاد، ونشرت قرار الداخلية رقم 1891 بشان رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا، والقرار رقم 1896 بشان رد الجنسية لـ 21 شخصا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الداخلية رقم 1898 بشأن حرمان سيدة أجنبية من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية.



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