20 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين فى مجزرة إسرائيلية بمخيم جباليا بغزة

ويُواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية، وإجبار المواطنين على النزوح قسرًا.

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط نحو 20 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين في مجزرة إسرائيلية جراء استهداف مربع سكني بمخيم جباليا.

محمد يوسف

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