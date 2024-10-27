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20 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين فى مجزرة إسرائيلية بمخيم جباليا بغزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 27 أكتوبر 2024 11:14 ص

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط نحو 20 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين في مجزرة إسرائيلية جراء استهداف مربع سكني بمخيم جباليا.

ويُواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية، وإجبار المواطنين على النزوح قسرًا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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