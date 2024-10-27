شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين فى مجزرة إسرائيلية بمخيم جباليا بغزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالأحد، 27 أكتوبر 2024 11:14 ص
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط نحو 20 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين في مجزرة إسرائيلية جراء استهداف مربع سكني بمخيم جباليا.
ويُواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية، وإجبار المواطنين على النزوح قسرًا.
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