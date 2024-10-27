شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل عبد الغفار يشيد بالشراكة الإعلامية مع الشركة المتحدة فى قمة الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إن الأكاديمية تلعب دوراً رئيساً في دعم العمل العربي المشترك مرحبا بالحضور من الوزراء ومسؤلي الجامعة العربية، وأعضاء السلك الدبلوماسي في جمهورية مصر العربية.

وقال، خلال افتتاح أعمال قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، إن القمة تحظى بأهمية كبيرة في ظل تصاعد الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام، والتي تضفي لها القضايا الراهنة المزيد من الزخم.

وأشاد برعاية مجلس الوزراء والجامعة العربية بالإضافة إلى الشراكة الإعلامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي من شأنها اضافة المزيد من الأهمية للحدث.

وأضاف: الأكاديمية تؤمن بدور الإعلام، والنسخة الأولى تأتي بنكهة فلسطينية، في ظل الإيمان الراسخ بحق الفلسطينيين في بناء دولتهم المستقلة، مشددا على منح الشباب منصة من شأنها التعبير عن ارائهم، في ظل دورهم في رسم مستقبل الإعلام، خاصة مع التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب تطويرا في الأداء الإعلامي.

وتدور المناقشات حول الذكاء الاصطناعى وتحدياته في المجال الإعلامي، ومدى تأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى الصحفي، فضلا عن تحديات التغطيات الإعلامية في الدول العربية، إلى جانب الأمن الرقمي للمؤسسات الإعلامية والصحفية، والصحة النفسية للإعلاميين والصحفيين.

وتتناول فعاليات القمة كذلك مسابقة «الميدياثون» للشباب العربي من صناع الأفلام والمصممين والمبرمجين، وطلبة كليات الإعلام من الجامعات العربية، والتي تغطي مختلف الموضوعات المتعلقة بمجالات الإعلام.

وتم الإعلان عن إهداء النسخة الأولى من القمة، للقضية الفلسطينية، فضلا عن تخصيص جائزة للأعمال الإبداعية في مجال "حب ودعم فلسطين" ضمن مسابقة "الميدياثون"، وذلك تأكيدا على الدعم الكامل الذي توليه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني واعتزازًا بصموده في الدفاع عن بلاده.

وتهدف النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي إلى جمع نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين لمناقشة القضايا الهامة في مجال الإعلام، بما يعكس ثقة المجتمع الإعلامي العربي في مصر كأحد أقطاب الاعلام وأقدمها في العالم العربي.