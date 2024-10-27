شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقار تشغله مدرسة التيمورية الابتدائية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 169 لسنة 2024 بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة التيمورية الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي 0104161 والكائن بالعقار رقم 38 حارة بحرى القرقول وشارع الملك الصالح - الساحل - محافظة القاهرة ، بمساحة مقدارها (33، 1339) م ، طبقا الإفادة مديرية المساحة ، وكشوف العرض وحدوده، ووفقا لقرار المنفعة العامة.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى وقت سابق، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية جزء من أرض المزرعة التدريبية للمدرسـة الثانويـة الزراعية للبنـين بـالرقم التعريفـى "2305635 "، (والكائنـة بحـوض رمـزى - نمرة 53- (ضمن القطعة 2) بحوضـه - بناحيـة الفيـوم، بمحافظـة الفيـوم، بمساحة قدرها 10 أفدنة، و13 قيراطًا، و16سهما تقريبا، طبقًا لكـشوف العـرض.

وحدوده كالتالى :

الحد البحرى : فاصل حوض من حوض الصنط .

الحد الشرقى : (ض) بحوض باقى أطيان وقف رمزى .

الحد القبلى : طريق الملقة - عمومى داير .

الحد الغربى : مصرف الرمادية .