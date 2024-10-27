شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتابع انتظام الدراسة والاختبارات الشهرية فى بعض مدارس البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 10:16 ص

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جولة مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة البحيرة لمتابعة انتظام العام الدراسى والاختبارات الشهرية.

وانطلقت اليوم الأحد اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم للصفين الأول والثانى الإعدادى لشهر أكتوبر، ومقررات الامتحان وعدد الأسئلة ونوع وعدد الأسئلة وزمن الإجابة والضوابط العامة للامتحان، كالتالى :

- الصف الأول الإعدادي: من درس : تركيب الذرة صفحة 3 إلى درس : المادة وخصائصها صفحة 25.

- الصف الثانى الاعدادي: من درس : محاولات تصنيف العناصر صفحة 9 إلى درس : تدرج خواص العناصر بالجدول الدورى الحديث صفحة 24.

وحددت الوزارة الضوابط العامة للورقة الامتحانية:

- عدد أسئلة الورقة الامتحانية الصف الأول والثانى الإعدادي: 11 سؤال اجباري.

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية : 50 دقيقة شاملة وقت المراجعة.

- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية الأسئلة الموضوعية وتشمل: الاختيار من متعدد الصواب والخطأ، المزاوجة، الإكمال المقيد، إعادة الترتيب على أن يكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 30% من عدد الأسئلة

- الأسئلة المقالية القصيرة وتشمل:( الشرح، الوصف، التفسير، اذكر السبب، ماذا يحدث لو التوضيح، ما وظيفة، المقارنة، التصنيف - مسألة )

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الأثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.

- تتضمن الأسئلة فى الورقة الامتحانية من التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلى و الأداء الصفى طوال الأسابيع السابقة.