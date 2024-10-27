شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: الانتهاء من تنفيذ 73% من مشروع المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية بشبه جزيرة سيناء والدلتا الجديدة، وإجراءات تحسين عملية الرى بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وحوكمة ادارة المياه الجوفية.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ مشروع تنمية شمال سيناء، حيث تم استلام 3 مآخذ على ترعة الشيخ جابر، وجار العمل فى 3 مآخذ أخرى والمتوقع نهوها خلال العام الجاري ، وبذلك فقد تم نهو 21 مأخذ وجارى التشغيل التجريبي لهم ، من أصل 24 مأخذ لرى مساحة 125 ألف فدان بشمال سيناء .

كما تم استعراض موقف التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء حيث تم إنشاء 16 تجمع تنموي وسكني تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء .

ووجه سويلم بدراسة حالة التجمعات التنموية وإمكانيات المياه الجوفية بشمال و وسط سيناء لتحقيق التنمية المستدامة طبقا للإمكانيات المتاحة للخزانات الجوفية .

كما تم إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة والذى يبلغ حاليا نسبة تنفيذ 73% ، حيث وجه سويلم بمواصلة العمل طبقا للمعدل الزمنى المقرر .

كما تم استعراض موقف المآخذ الواقعة على ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ، فى إطار السعى لمتابعة حالة الرى على الترع الثلاث ، وتحقيق التوزيع العادل للمياه بين الزمامات الواقعة على هذه الترع .

كما تم استعراض إجراءات حوكمة إدارة الخزانات الجوفية فى مصر وتحقيق الإدارة الرشيدة لها ، حيث شدد سويلم على الالتزام بإصدار التراخيص اللازمة لأى أنشطة تعتمد على المياه الجوفية لضمان تحقيق الاستدامة لهذه الأنشطة.