رئيس جامعة القاهرة يهنئ معيط على عضوية مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد

قدم الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتور محمد معيط، وزير المالية المصرى السابق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير التنفيذى وعضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثلًا عن المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى لمدة أربع سنوات.

وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق أن أسرة جامعة القاهرة تشعر بالفخر والاعتزاز بـ الدكتور محمد معيط كأحد أساتذتها المتميزين، معتبرًا أن فوز سيادته بهذا المنصب الدولى رفيع المستوى يعكس تقدير المؤسسات الدولية للكفاءات المصرية ويؤكد على دورها الريادى فى الساحة العالمية، خاصة وأن اختيار الدكتور معيط يأتى خلفًا للدكتور محمود محيى الدين، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذى تعتز أسرة الجامعة بدوره الملموس فى خدمة الوطن وفى تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدول العربية، وقد شغل هذا المنصب الرفيع لمدة دورتين منذ عام 2020.