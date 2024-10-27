شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزارة الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الرابع لقراءة كتاب صحيح البخاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024 مجلس الحديث الرابع لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) بالإسناد من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة العصر.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة، وعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويحاضر في المجلس الحديثي الرابع كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر : الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة ‏الأزهر، والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.