شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء خريفية ونشاط رياح أحيانا واعتدال بدرجات الحرارة نهاراً والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية على كافة الأنحاء واستمرار اعتدال درجات الحرارة مع وجود نشاط رياح أحيانا.

ويشهد اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.



وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18.