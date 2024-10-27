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شكرا لقرائتكم خبر عن %83 من القراء يطالبون بتكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان.
وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان، بينما عارض 17% من القراء هل تؤيد مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان.
نتيجة الاستطلاع
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