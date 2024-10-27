وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان، بينما عارض 17% من القراء هل تؤيد مطالب تكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية فى المحافظات للكشف على المواطنين بالمجان.

شكرا لقرائتكم خبر عن %83 من القراء يطالبون بتكثيف وزارة الصحة للقوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012