شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح مهمة حول إجراءات التطعيم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 27 أكتوبر 2024 06:00 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح الهامة حول التطعيمات الإجبارية والتى تضمنت النقاط التالية.
- - لا يؤجل التطعيم بسبب نزلات البرد العادية ولكن يؤجل فقط في حالة الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم لأكثر من ٥٣٨,٥م.
- - يجب أخذ التطعيم طالما لم يسبق للشخص أن تلقى التطعيم، وفي هذه الحالة
- - يتم الرجوع إلى مركز التطعيمات لمعرفة جدول تطعيمه.
- - لا يوجد حد أقصى لعدد التطعيمات في وقت واحد ولكن تعطى في أماكن مختلفة.
- - يعطى تطعيم الأنفلونزا الفيروسية الموسمية ابتداء من سن 6 شهور في فصل الخريف من كل عام.
- - يتوفر من لقاح الرونا نوعان أحدهما يعطى على جرعتين والآخر على ثلاث جرعات.
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