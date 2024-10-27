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وزارة الصحة توجه نصائح مهمة حول إجراءات التطعيم.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 27 أكتوبر 2024 06:00 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح الهامة حول التطعيمات الإجبارية والتى تضمنت النقاط التالية. 

  1. - لا يؤجل التطعيم بسبب نزلات البرد العادية ولكن يؤجل فقط في حالة الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم لأكثر من ٥٣٨,٥م.
  2. - يجب أخذ التطعيم طالما لم يسبق للشخص أن تلقى التطعيم، وفي هذه الحالة
  3. - يتم الرجوع إلى مركز التطعيمات لمعرفة جدول تطعيمه.
  4. - لا يوجد حد أقصى لعدد التطعيمات في وقت واحد ولكن تعطى في أماكن مختلفة.
  5. - يعطى تطعيم الأنفلونزا الفيروسية الموسمية ابتداء من سن 6  شهور في فصل الخريف من كل عام.
  6. - يتوفر من لقاح الرونا نوعان أحدهما يعطى على جرعتين والآخر على ثلاث جرعات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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