شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة وخطوات تقديم طلب فحص عداد بشركة مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقديم العميل طلب فحص عداد، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-بطاقة الرقم القومي للعميل.

-صورة آخر فاتورة مصدرة للعميل.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

-البريد الإلكتروني للعميل.

-آخر قراءة في العداد عند رفعه للفحص.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

-قيام العميل باستيفاء طلب خدمة فحص العداد.

-قيام العميل بسداد قيمة فحص العداد والمديونية.

-رفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.

-تركيب العداد في محل الاشتراك في حال كونه سليم.

-عمل إجراء تصفية الحساب والتسوية وفقًا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.

-في حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدل من التالف بعد قيام العميل بسداد قيمته.

ويمكن الحصول على ما تتيحه الشركة من خدمات عديدة تشمل (توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة انشائية)، تركيب عداد مياه فرعى لشقة، غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية) وغيرها، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مراكز وأحياء المحافظة، والتي تقع في العناوين التالية:

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

2- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال

12- الساحة الشعبية - مدينة الحوامدية.

13- طريق مصر أسيوط الزراعي الأخصاص - الصف.

14- شارع طراد النيل الكداية - أطفيح.

15- طريق مصر أسيوط الزراعي الودي - الصف.

16- طريق مصر أسيوط الغربي مزغونة - البدرشين.

17- قرية المنوات.

18- قرية الشوبك.