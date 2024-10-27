شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل جديدة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل للشباب بإحدى سلاسل المطاعم، وذلك بفروعه داخل صالات مطار القاهرة، ومطار سفنكس الدولي، ومطار برج العرب.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة، تشمل: سوبر فايزر براند كوفي خبرة على الأقل سنة - عضو فريق - بارستا خبرة على الأقل سنة - مساعدين شيفتات.

وأشار إلى أن الوظائف المطلوبة توفر عدد من المزايا، تشمل: مرتب مجزي + تبس كل 15 يوم - إجازات أسبوعية - تأمين اجتماعي - تأمين طبي - توفير وسيلة مواصلات بمطار سفنكس - توفير سكن في فرع مطار برج العرب - قابلية التقديم لطلبة الجامعات.

وأوضح الجهاز أنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة التوجه إلى مقر الجهاز الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 عصرًا، والاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".