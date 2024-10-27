شكرا لقرائتكم خبر عن القوافل إحدى أدوات التحالف الوطنى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

يبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهودا كبيرة من أجل بلورة الشراكة بين الدولة المصرية ومؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أولويات التنمية الشاملة، والتى تتجسد فى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليها، حيث اعتمد التحالف على القوافل فى سبيل تحقيق أهدافه، باعتبارها آليه مهمة لتحسين الخدمة الطبية، ورفع معدلات الوعى لدى المواطنين.



وخلال الفترة الماضية من عمر التحالف الوطنى للعمل الأهلي، أطلق التحالف العشرات من القوافل التى تهدف إلى تقديم خدمات للمواطنين، ومن بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه، ونشر ثقافة التطوع، كما تهتم قوافل ستر وعافية بتمويل بعض المشروعات من خلال إقامة مشروعات وتقديم المساعدة لصغار الفلاحين.

ووفقا للقانون يستهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـى تلـك الشـركات أو الصناديق فى أى قانون آخر، وعقـد المؤتمرات وورش العمـل التـى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وإنمـاء المشاركة فى الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.

ويسعى التحالف إلى إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـى سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيارى أو نظام المسح الميدانى أو غيـره مـن الأنظمـة التـى تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.