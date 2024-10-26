حكايات الأبطال يسلط الضوء على بطولات القبائل العربية في تاريخ النضال الوطنى

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سلط الفيلم التسجيلى حكايات الأبطال الضوء على بطولات القبائل العربية في تاريخ النضال الوطنى.

وعرض الفيلم التسجيلى في احتفالية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة

ويشارك حزب حماة الوطن، بحشود كبيرة في احتفالية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص قيادات حماة الوطن، على عمل الترتيبات والتنسيق اللازم مع كافة الأمانات على مستوى الجمهورية، للمشاركة في هذا الحدث الاستثناني، في إطار احتفالات الحزب بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويؤكد الحزب أن الاحتفالية، تؤكد على اعتزاز أبناء مصر بأبطال القوات المسلحة، الذين نجحوا في تحقيق النصر في السادس من أكتوبر 1973، فضلا عن تأييد القيادة السياسية كل ما تراه مناسبا من أجل الحفاظ على مصر وأمنها القومي.