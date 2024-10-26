شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوىالسبت، 26 أكتوبر 2024 07:16 م
أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إن 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان جروح 42 منهم خطرة، وإصابة 5150 عسكريا منذ بداية الحرب 1152 منهم أصيبوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية.
ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.
من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".
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