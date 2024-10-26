شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد كورال أغاني نصر أكتوبر بحفل اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقرة غنائية احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، والتي ضمت كورال لأغانى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، في الذكرى الـ51، بغناء "باسم الله الله أكبر"، و"باسمك يا بلدي"، "خلى "السلاح صاحى"، "يا أغلى اسم في الوجود" وغيرها.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.



ويشارك حزب حماة الوطن، بحشود كبيرة في احتفالية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.



وحرص قيادات حماة الوطن، على عمل الترتيبات والتنسيق اللازم مع كافة الأمانات على مستوى الجمهورية، للمشاركة في هذا الحدث الاستثناني، في إطار احتفالات الحزب بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



ويؤكد الحزب أن الاحتفالية، تؤكد على اعتزاز أبناء مصر بأبطال القوات المسلحة، الذين نجحوا في تحقيق النصر في السادس من أكتوبر 1973، فضلا عن تأييد القيادة السياسية كل ما تراه مناسبا من أجل الحفاظ على مصر وأمنها القومي.