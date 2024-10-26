شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط يستقبل وزير الخارجية الأوكرانى لبحث الحرب الأوكرانية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا الذي يقوم حالياً بزيارة الى جمهورية مصر العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط وسيبيها عقدا جلسة محادثات مطولة تركزت بشكل أساسي حول الحرب بين أوكرانيا وروسيا واحتمالات تطورها وسبل الوصول إلى نهاية قريبة لها.



وأوضح أن الأمين العام استمع إلى شرح مفصل من الوزير الأوكراني حول تقديرات بلاده للوضع العسكري الحالي، وكذا رؤية أوكرانيا لما يمكن أن يتطلبه إنهاء الحرب ومبادرات أوكرانيا في هذا الشأن.

وأشار إلى أن أبو الغيط أكد الرؤية العربية القائمة علي اهمية تطبيق المجتمع الدولي لنفس المعايير التي يتعامل بها مع مفاهيم الاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة، وانتهاك حقوق الإنسان، موضحاً اهمية الأخذ بذات المفاهيم بغض النظر عن الأزمة محل البحث، سواء كان ذلك في أوكرانيا أو فلسطين أو أي نزاع آخر.

وشدد أبوالغيط في هذا السياق على ضرورة السعي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالطرق السلمية على نحو يحقن الدماء ويتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق كذلك إلى الوضع في الشرق الأوسط وبالذات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان والمواقف الاوكرانية فى هذا الخصوص.