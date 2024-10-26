شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أي توقعات لحالة فصل الشتاء الآن غير علمية.. ودقتها لا تتجاوز 10% والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا ما زلنا في فصل الخريف ويفصلنا على الشتاء رسميا قرابة الشهر ونصف، مفيدة بأن البداية الرسمية لفصل الشتاء تكون 21 ديسمبر والفترة الحالية يفضل ارتداء ملابس خريفية وثقيلة بعض الشيء للأطفال، تجنبا لنزلات البرد.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أن الفترة المقبلة ستشهد برودة في الجو خلال فترات الليل والأجواء ستكون أقرب للشتوية في النصف الثاني من فصل الخريف، مضيفة: "ارتداء الملابس الشتوية بيكون على شهر ديسمبر مع بداية فصل الشتاء، واحنا ما زلنا في فصل الخريف".

وعن توقعات استقبال فصل شتاء أكثر برودة عن سابقيه، ردت قائلة: "توقعات الان لفصل الشتاء هتكون غير علمية وغير دقيقة لأن لسه بدري وأي توقعات غير صحيحة ودقتها لا تتجاوز 10%، وفصل الشتاء في العادي هيكون زي الفصول الماضية، ولكن مع التغيرات المناخية بدأنا نحس بحرارة في الصيف وأمطار تسقط في الصيف والتغيرات المناخية تؤثر بالتأكيد على كل الفصول".

