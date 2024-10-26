شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فاكسيرا: تصنيع لقاحات الإيدز والكوليرا والملاريا وشلل الأطفال فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف الفيل رئيس الشركة القابضة للمنتجات الحيوية واللقاحات " فاكسيرا"، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، إن فاكسيرا شركة متخصصة في اللقاحات ولدينا 3 شركات تندرج تحت الشركة القابضة، منهم شركة للمنتجات البيطرية، وشركة لخدمات الدم، وشركة للأمصال البشرية، موضحا إن لدينا دور كبير في توطين الأمصال البشرية.

وأضاف، إن لدينا أكثر من شراكة مع أكثر من شركة عالمية منهم: معهد سيروم وهو من أكبر المعاهد على مستوى العالم بالهند، ولدينا شراكة مع شركة سيدو بايوم من أجل تصنيع مصل "داء الكلب"، ولدينا شراكة مع "وول فاكس" وهى شركة صينية من أكبر الشركات الصينية في انتاج لقاح الالتهاب السحائى، ولدينا شراكة مع جرين جروس لانتاج لقاحات الأنفلونزا الرباعى، وأخيرا تم عقد اتفاقية مع بلتوهوفن الهولندية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح شلل الأطفال عن طريق الحقن.

وقال، إننا كنا ننتج لقاح شلل الأطفال بالفم ولكن توقف الإنتاج وبدأنا نستورد اللقاح لأن التكنولوجيا كانت بحاجة الى تطويرها.

وأشار إلى أنه في مصر نستخدم لقاح شلل الأطفال بالفم ومن خلال الحقن نستورد حوالى 10 مليون جرعة بالحقن، وحوالى من 14 إلى 16 مليون جرعة بالفم، موضحا، إن الحقن الأكثر أمانا وأكثر فعالية والمستقبل للحقن .

وأضاف، إن التكنولوجيا الحديثة التي سيتم إدخالها سيكون للقاح شلل الأطفال عن طريق الحقن، وهى من التكنولوجيا الحديثة التي سيتم إدخالها وحاليا نحاول التفاوض مع أكثر من شركة لكى ندخل تكنولوجيا صناعة الكوليرا بالفم، وهى مهمة جدا، مؤكدا، انه لا يوجد لدينا احتياج للقاح الكوليرا بالفم ولكن أفريقيا تحتاج إلى هذا اللقاح، وأيضا سندخل لقاح الملاريا، ونحن لا نحتاج للقاح الملاريا ولكن أفريقيا في حاجة إليه، ونفكر حاليا أن نخرج من الاطار المحلى، موضحا اننا نغطى من 60 إلى 65% من احتياجات مصر، ونريد أن نكون في المنطقة ونحاول أن ننقل تكنولوجيا.

وأكد، إن تطعيم الايدز ولقاح الورم الحليمى البشرى كلها لا نحتاجها في مصر، ولكن نحتاجها للمنطقة ودورنا ليس فقط أن نغطى احتياجات مصر من اللقاحات، ولكن أيضا لنا دور في المنطقة، وهو دور قومى وعلى مستوى الإقليم، ونريد أن نصدر إلى أفريقيا .

وأشار الى ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة بلتو هوفن الهولندية، لنقل تكنولوجيا لقاح شلل الأطفال سيمكن الحصول على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية، والدخول في مناقصة اليونيسف وهو أن يتم الترخيص لتغطية احتياجات والتصدير لـ 42 دولة في أفريقيا للقاح شلل الأطفال.

وأوضح، إنه خلال المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، تم عقد جلسة عن توطين صناعة الدواء في مصر وكان يوجد بالجسلة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وتحدث عن العملية التنظيمية للتسجيل والتداول، موضحا، إنه تم انتاج المواد الخام في مصر .

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذى اختتمت أعماله مؤخرا بالقاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء.



