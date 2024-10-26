شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التموين: تعميم سوق اليوم الواحد بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الرابع لقراءة كتاب صحيح البخاري بالإسناد بمسجد الحسين غدا

وزير الأوقاف: القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي أيد الله عز وجل بها نبيه

وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات تعليمية وصحية بجامعة الإسكندرية

وزير الأوقاف يفتتح الموسم الثقافي الجديد غدًا بمسجد الرحمن الرحيم

وزير العمل يُسلم عقود عمل للشباب فى الإمارات بعد اجتيازهم الاختبارات

وزارة البيئة تواصل فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا

حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 135.7 مليون خدمة مجانية خلال 86 يوما

وزير التعليم العالي: جهود الكشف المبكر وعلاج الأورام تحظى بتقدير المؤسسات الخارجية

وزارة العمل: تدريبات مجانية على مهن يحتاجها السوق بالمحافظات

وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ ويوجه بإنهاء الأعمال

إطلاق برنامج رعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية

وزير التعليم العالي يعلن إدراج 35 جامعة مصرية في تصنيف التايمز بالنسخة العامة

وزير التموين يعلن من الإسكندرية انطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد للمزارعين

المدارس توجه الطلاب بتحديث وشحن التابلت استعداداً لامتحان شهر أكتوبر

وزير التموين: تعميم سوق اليوم الواحد بجميع المحافظات

هيئة الأرصاد تحذر: فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل 10 درجات

طقس غد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وشبورة خفيفة والصغرى بالقاهرة 18 درجة

وزير الري: تنفيذ 56% من قناطر ديروط الجديدة لتحسين الري في 5 محافظات

‎وزارة الزراعة: إزالة 53 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنوفية