شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الباباوى للمشروعات ينظم ملتقى توظيفى لخريجي الجامعات والتعليم الفنى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

ينظم المكتب البابوي للمشروعات، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف لخريجي الجامعات والتعليم الفنى، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".



ومن المقرر أن يتم تنظيم الملتقى يوم الثلاثاء 29 أكتوبر من 6:9 م بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبدأ العمل بالمبادرة من 7 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر.

وشاركت الكنائس المصرية في مبادرة "بداية لبناء إنسان جديد" التي أطلقتها الدولة وتستهدف إتاحة الطريق أمام المواطن نحو التنمية الذاتية، الصحية، التعليمية، الثقافية، السلوكية، من أجل تقديم إنسان واعي ومتعلم ومثقف للمجتمع.

وفى السياق ينظم المكتب البابوي للمشروعات، بالتنسيق مع وزارة الثقافة عدة فعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال بهدف صقل خبراتهم المعرفية وبناء شخصياتهم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.



ومن المقرر أن تبدأ هذه الفعاليات يوم الخميس 31 أكتوبر من الساعة ٣.٣٠ عصرًا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبدأ العمل بالمبادرة من 7 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر.



وشاركت الكنائس المصرية في مبادرة "بداية لبناء إنسان جديد" التي أطلقتها الدولة وتستهدف إتاحة الطريق أمام المواطن نحو التنمية الذاتية، الصحية، التعليمية، الثقافية، السلوكية، من أجل تقديم إنسان واعي ومتعلم ومثقف للمجتمع.



ملتقى توظيف



المبادرة



