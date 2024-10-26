شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر خلال زيارته للأقصر: لا تهاون مع من يقصر في أداء عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، الأوضاع داخل المدينة الطالبات الجامعية بطيبة الأقصر؛ للاطمئنان على الطالبات وعلى سلامة الأغذية المعدة للتوزيع؛ والحالة الصحية للطالبات بعد خروجهن من المستشفى.

وشدد رئيس الجامعة على جميع العاملين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر ضرورة الالتزام بجميع معايير النظافة والأمان داخل المدن الجامعية بما يسهم في حفظ أراوح الطالبات، مؤكدًا على أنه لا مكان لمقصر داخل منظومة العمل الجامعية، وسيتم محاسبة المقصر.

كما عقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي المدينة وعدد كبير من طالبات المدينة؛ للاطمئنان على صحتهن، والاستماع لهن، ومعرفة مدى الرضا عن الخدمة المقدمة لهن، وعن الوجبات التي يتناولنها ومدى جودتها ونوعيتها وكميتها، وأكد لهن حرصه على تقديم أفضل مستوى فيما يتعلق بالإقامة والإعاشة وتجهيزات المطابخ والوجبات الغذائية وطرق تقديمها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب فكري، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة الأقصر، و محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، و أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، و نفيسة خليل، مدير عام المدن الجامعية للطالبات.