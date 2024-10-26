شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. وزير التموين يعلن تفاصيل إنشاء مشروعات تجارية بالشرقية وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعد غد الإثنين توقيع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة للوزارة عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية بمحافظتى الشرقية وبنى سويف، بحضور الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومركز تحليل التابع لمعهد التخطيط القومى .

جدير بالذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة كان قد وجه بأهمية التعاون مع المحافظين والمطورين فى انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة ،و تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ هذه المشروعات ،كما نجح الوزير على مدار الأسابيع الماضية فى تعزيز المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الأساسية.