شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب الباكيات الحديدية المفقودة بمحور صفط اللبن فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، تركيب الباكيات الحديدية المفقودة بـ محور صفط اللبن في حي بولاق الدكرور، حفاظًا على سلامة المارة والمركبات.

وقالت المحافظة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تابع جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال تركيب الباكيات الحديدية المفقودة بمحور صفط اللبن.

وأضافت أن المديرية قامت بمراجعة ورفع كفاءة كافة الباكيات الحديدية المتواجدة للتأكد من كفاءتها، حفاظًا على سلامة المارة والمركبات، وداك تحت إشراف المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

يُذكر أن محافظة الجيزة، أعلنت مؤخرًا تنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة أعمال تركيب الباكيات الحديدية المفقودة بكوبري الساحل في حي إمبابة.

وأكدت مراجعة ورفع كفاءة كافة الباكيات الحديدية المتواجدة بالكوبري، للتأكد من كفاءتها حفاظًا على سلامة المارة والمركبات.