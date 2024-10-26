شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ينفذ أسبوعا توعويا بجامعة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بداية من غدٍ الأحد عددًا من اللقاءات التوعوية والتثقيفية بجامعة قناة السويس، وذلك في إطار مشاركة المركز في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة... لبناء الإنسان».

تتناول اللقاءات عددًا من الموضوعات والقضايا الهامة، وتناقش محاور تسهم في بناء وعي الطلاب، وتحصن أفكارهم، وتعمل على بناء شخصيتهم، إضافة إلى الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات التى تشغل أذهان الشباب.

هذا وسيتم عقد هذه اللقاءات في 16كلية من كليات الجامعة، ويحاضر فيها نخبة مختارة من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وتأتي هذه اللقاءات إنطلاقًا من الدور التوعوي والمجتمعي للمركز من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية، ومن المخطط أن تعقد هذه اللقاءات في كافة جامعات مصر.