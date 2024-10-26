شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات لوزير الخارجية مع نظيره الأوكرانى لتعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي، جلسة المباحثات مع "أندريه سيبيها" وزير خارجية أوكرانيا، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر التطورات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، لاسيما أخر المستجدات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وأيضاً فيما يتعلق بالتطورات على الساحة الأوكرانية، بجانب مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعقب جلسة المشاورات مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين.

كما قام وزيري الخارجية بحضور مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التدريب الدبلوماسي لتعميق المعرفة والفهم المتبادلين بشأن عمل وسياسات السلك الدبلوماسى، بحيث يقوم الجانبان بالتركيز على التعاون في تطوير عملية تدريب الكوادر الدبلوماسية في مجالات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وغيرها من الموضوعات المدرجة في مناهج الطرفين.