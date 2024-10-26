شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية توقع قوة إسرائيلية فى كمين وتفجر منزلا تحصن فيه جنود الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفصائل الفلسطينية، تنفيذ كمين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية في المعارك الدائرة بقطاع غزة، حيث أكدت كتائب القسام تفجير منزل مفخخ تحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح، واستهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" شمال معسكر جباليا شمال القطاع.

وقالت إنه تم استهداف "ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة ناسفة قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرق معسكر جباليا شمال القطاع".

بالإضاف إلى آلية عسكرية صهيونية بعبوة "شواظ" في شارع القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع، كما تمكنت "القسام" من قنص جندي إسرائيلي ببندقية الغول القسامية في منطقة الرزان شمال معسكر جباليا شمال القطاع.