شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان السيسى وماكرون: الاستهدافات المتبادلة تضع الشرق الأوسط على حافة خطر الحرب الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه، وتعزيز مسار التهدئة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة.