شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يوما على صوم الميلاد بالكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد فى 25 نوفمبر المقبل، لعام 2024/2025، ويستمر الصيام لمدة 43 يوم حتى ليلة عيد الميلاد 7يناير 2025.

وتعبر مدة الصيام عن الآتي:

* 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

* 3 أيام تذكار معجزة نقل حبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد صوم من الدرجة الثانية أى تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذى تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك فى بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

جدير بالذكر أنه يقام قداس الإلهى لعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.