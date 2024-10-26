شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ ويوجه بإنهاء الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ، وذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة السويس.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس الوزراء استمع إلى شرح مفصل حول الهيكل الوظيفي للمستشفى، حيث تبلغ مساحة المشروع 20 ألف متر مربع، وتقدر مساحة المباني بـ 1400 متر مربع، بسعة 62 سرير، وبلغت نسبة التنفيذ 30%. واستكمل المتحدث الرسمي، أن نائب رئيس الوزراء شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى وفقًا للجداول الزمنية، لبدء العمل الفعلي ودخول المستشفى للخدمة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2025، مؤكدًا أهمية المستشفى لاستقبال الحوادث على الطرق السريعة والساحلية المحيطة بالمنطقة الشرقية.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن نائب رئيس الوزراء، وجه بتقديم كافة الدعم والأدوات اللازمة التي يحتاجها مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ للانتهاء منه وتجهيزه بأفضل تجهيز وأقصى سرعة، لتقديم خدمات صحية ذات جودة للمريض. رافق نائب رئيس الوزراء خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس.