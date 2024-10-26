شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريبات مجانية على مهن يحتاجها السوق بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ 5 برامج تدريب مجانية، للشباب على مهن: ميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، وصيانة المحمول، وخراطة المعادن، لعدد 15 متدربا فى كل دورة تدريبية، وذلك لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل وتشجيعاً لإقامة مشروعات صغيرة ، وذلك بمركز التدريب المهني بالخارجة ، وتأتى برامج التدريب التي تقدمها المديرية بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة .

وأوضح أحمد حسين أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .

كما بدأت مديرية العمل بمحافظة دمياط، فى تنفيذ برنامجين تدريبيين بالمجان على مهن التفصيل والخياطة ومهارات الحاسب الآلي يستفيد منها 32 متدرب ومتدربة، وذلك بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية فى مدينة دمياط الجديدة ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، او مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج تدريبى على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها ، تحت إشراف مدير المديرية و محمد المطحنة مدير مركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالمنطقة الصناعية .

ونظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، ورشة تدريبية مجانية على مجال عمل الكونكريت وإعادة التدوير وإنتاج مواد صديقة للبيئة لسيدات شرم الشيخ ، يستفيد منها 10 سيدات ، بقاعة التدريب بمقر مديرية العمل ، لتدوير وإنتاج مواد صديقة للبيئة بشرم الشيخ ، وتهدف الدورة إلى تمكين السيدات من استخدام المواد المتاحة في بيئتهم لتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لهم ولأسرهم، كما تسعى إلى تطوير مهاراتهن في الحرف اليدوية، مما يمكنهم من إقامة مشروعات متناهية الصغر وتأهيلهم لدخول سوق العمل ، واستمرت فعاليات الورشة لمدة يومين متتاليين ، من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً ، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة، واكتسابها الخبرات والمهارات، وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة، بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.