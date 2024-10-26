شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف التجارية": تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإنشاء مشروعات تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرف التجارية كانت دائما سباقة فى ضمان توفير الغذاء ليس فقط لمصر، ولكن لأسواقنا التصديرية أيضا، خاصة فى الظروف غير الطبيعية من حروب وثورات وجائحة كورونا وغيرها، وذلك منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم بالعديد من المبادرات الناجزة، لافتا إلى أن أحد الآليات الهامة لهذا التعاون بعد تكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحليين والأجانب، لتملك وإنشاء وادارة المراكز التجارية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوى الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ونشرف بعضوية مجلس ادارته، ويشاركنا فى مركز معلومات التجارة



جاء ذلك على هامش فاعليات افتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بحضور الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وومثلى الجهات التنفيذية والمعنية .

وأضاف أحمد الوكيل أن اللقاء اليوم خطوة وثابة فى طريق إعادة مصر كسلة غذاء العالم كما كانت منذ قرن مضى، ولكن بجودة ونمط البحر الأبيض لافتا إلى أن انشاء الغرفة منذ أكثر من 100 عاما، وهى الدرع الحامى لاقتصاد الوطن، ،حيث عملت على توفير الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، ولم يتوقف مخبز، ولم يخلو رف لأصغر محل من أساسيات مناحى الحياة، ولم يغلق مصنع، واخرها كان أثناء 2011 و2013 حيث أصدرت التصاريح الأمنية أثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.