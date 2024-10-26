الإعلامى محمد فودة يشيد بنجاح المؤتمر العالمى للسكان والصحة بنسخته الثانية.. ويؤكد: "حدث عالمى يستحق المتابعة"

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القاهرة - سامية سيد - د. خالد عبدالغفار يبهر العالم بتنظيم المؤتمر.. ويحصد إشادات عالمية

مصر تتصدر المشهد الصحي العالمى.. والمؤتمر إنجاز مصري يعكس الرؤية المستقبلية للدولة

مؤتمر السكان والصحة والتنمية يعكس اهتمام مصر بقضايا الإنسان

أشاد الكاتب والإعلامي محمد فودة بنجاح انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذا المؤتمر يأتى تأكيداً على الأهمية البالغة التي توليها مصر لقضايا الصحة والسكان والتنمية البشرية.

وأكد الكاتب والاعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع "اكس" تويتر سابقا، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، نجح فى تنظيم المؤتمر، حيث حظي باهتمام عالمي واسع منذ انطلاقته، مشيراً إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس الوعي المتزايد بأهمية القضايا السكانية وتأثيرها المباشر على التنمية المستدامة.

وقال فودة أنه بفضل جهود الدكتور خالد عبد الغفار الدؤوبة وإصراره القوى نجح في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تطوير القطاع الصحي، فقد تمكن من تنظيم مؤتمر عالمي للصحة والسكان، حظي بإشادة واسعة من المجتمع الدولي، مما يؤكد نجاحه في وضع مصر على خارطة الدول الرائدة في هذا المجال، مؤكدا أن مؤتمر الصحة والسكان العالمي حدثاً بارزاً، يعكس مدى التقدم الذي أحرزته مصر في مجال الرعاية الصحية، وقد تمكن د. عبد الغفار من جذب نخبة من الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث، مما ساهم في تبادل الخبرات والمعارف، ووضع مصر في صدارة الدول التي تهتم بقضايا الصحة والسكان بفضل توجيهات القيادة السياسية.

وشدد فودة على أن مصر قدمت من خلال هذا المؤتمر نموذجاً يحتذى به في التعامل مع التحديات السكانية، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية، وجهود وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والخبراء والمتخصصين، مشيرا إلى أن الوزير خالد عبد الغفار استطاع أن ينظم مؤتمر أذهل العالم وحقق نجاح منقطع النظير.

وأشار فودة الى أن هذه النسخة تأتى فى وقت مهم جدا، وسط تحديا كتيرة تواجهها مصر على المستوى الداخلى والمستوى الخارجى، فالأوبئة والحروب الكثيرة التى شهدتها العالم خلال السنوات الماضية ألقت بظلال كثيرة على أوضاعنا الداخلية، وتحديدا الأوضاع الاقتصادية، وذكر فودة أن التحدى الأكبرالذى نواجهه هنا فى مصر هو الزيادة السكانية المخيفة التى تلتهم أى تنمية وأية عوائد، فلا توجد أى نسبة بين الزادة فى عدد المواليد ومعدلات التنمية، فالزيادة السكانية تلتهم بشراسة أى عائد يأتى من أى وكل اتجاه، مؤكدا أن أحد الخبراء وصف الزيادة السكانية بأنها عملية انتحار جماعى تتعرض له مصر، وهو محق فى ذلك تماما، فما يحدث أننا نقف على حافة الخطر جميعا، وإن لم نتوقف بقوة أمام هذه المشكلة فإننا سنتعرض لخطر وجودى، ولكل هذا تأتى أهمية النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

واختتم فودة حديثه قائلا : "لا شك أن تنظيم المؤتمر على هذا النحو من الابهار الشديد، والذى حظى باشادات عالمية، له آثار إيجابية كبيرة على القطاع الصحي في مصر، بتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة، وتطوير الكوادر الطبية، مما يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".































