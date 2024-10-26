شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تواصل فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" بجامعة الأزهر الشريف، حيث تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، عدد من الفعاليات التوعوية على مدار 3 أيام بـ جامعة الأزهر بأسيوط.

أوضحت د.ياسمين فؤاد، أن ذلك يأتى ضمن الجهود التوعوية لوزارة البيئة، لطلاب الجامعات من خلال أنشطة وبرامج توعوية متنوعة من أجل إشراكهم وإبراز دورهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية المختلفة، وتشجيعهم على تنفيذ مشاريع تخدم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على دعم الوزارة المتواصل لأفكار وابتكارات الشباب لخلق حلولًا تتناسب مع التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا.

انطلقت الفعاليات بتنظيم مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار "صحتنا من صحة كوكبنا"، شارك فيه 580 طالب وطالبة، وقد بلغت مسافة الماراثون 5 كيلو متر، وللطالبات 3 كيلو متر تقريباً، بهدف نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

وتتضمن الأنشطة التوعوية محاضرات وندوات علمية تتناول التنمية المستدامة والتغيرات المناخية وإلقاء الضوء حول ما تمتلكه مصر من محميات طبيعية، كما تجوب الكليات المختلفة بجامعة الأزهر (بنين وبنات) قوافل توعوية على مدار 3 أيام، وتنفيذ عدد من حملات زراعة الأشجار داخل الجامعة.

يذكر أن فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، قد انطلقت من جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار "صحتنا من صحة كوكبنا"، شارك فيه 120 طالب وطالبة، وعدد من الطلبة الوافدين، بحضور فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، كما تضمنت الأنشطة تنفيذ ندوة علمية شارك فيها حوالي 200 طالب وطالبة، كما تم تنفيذ حملة تشجير داخل الجامعة، وتوزيع الدراجات على الفائزين.