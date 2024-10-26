شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو" تكرم مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

كرم الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والرزاعة (الفاو) والممثل الإقليمى لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الدكتورة هدى رجب أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، ضمن الخبراء أصحاب الانجازات في القطاع الزراعي خلال عام 2024خلال الاحتفالية التي نظمتها الفاو، بمكتبها الإقليمي بالقاهرة، بمناسبة يوم الأغذية العالمي 2024 الذي يقام هذا العام تحت شعار "الحق في الغذاء"، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية في مصر، والمكاتب القطرية للمنظمة في المنطقة العربية، والمنظمات الدولية في مصر، والهيئات الدبلوماسية، والجهات المانحة، وعدد من المستفيدين .

وحصلت الدكتورة هدى رجب على بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة بتقدير عام بدرجة جيد جدا الماجستير والدكتوراه فى الاقتصاد الزراعى من جامعة القاهرة .

وتدرجت في الوظائف البحثية والاكاديمية والإدارية من درجة باحث حتى رئيس بحوث ثم عينت وكيلا لمعهد الاقتصاد الزراعى من 2013 الى 2019، كما تم تكليفها للعمل مديرا لمركز الزراعة التعاقدية وقامت بدور كبير في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية .

وتعمل رجب عضو بالجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى باللجنة الدائمة للترقيات وعضو بلجنة المراجعة بجمعية الاقتصاد الزراعى.