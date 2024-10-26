أخبار مصر

وزير الخارجية: أكدنا ضرورة وقف العدوان على غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: أكدنا ضرورة وقف العدوان على غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 26 أكتوبر 2024 02:53 م

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن المباحثات مع نظيره الأوكراني تطرقت إلى الأوضاع فى المنطقة، متابعا: "أكدنا ضرورة وقف العدوان على غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع". 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فى القاهرة: "مصر تدين جميع أشكال التصعيد التي قد تقود إلى حرب شاملة في المنطقة". 

وتابع وزير الخارجية: "ناقشنا الملفات الإقليمية ومنها الأوضاع الكارثية في الشرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي". 

وشدد الوزير على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements