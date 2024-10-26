شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: أكدنا ضرورة وقف العدوان على غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن المباحثات مع نظيره الأوكراني تطرقت إلى الأوضاع فى المنطقة، متابعا: "أكدنا ضرورة وقف العدوان على غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فى القاهرة: "مصر تدين جميع أشكال التصعيد التي قد تقود إلى حرب شاملة في المنطقة".

وتابع وزير الخارجية: "ناقشنا الملفات الإقليمية ومنها الأوضاع الكارثية في الشرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي".

وشدد الوزير على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.