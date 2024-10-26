شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: أكدنا ضرورة وقف العدوان على غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 26 أكتوبر 2024 02:53 م
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن المباحثات مع نظيره الأوكراني تطرقت إلى الأوضاع فى المنطقة، متابعا: "أكدنا ضرورة وقف العدوان على غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فى القاهرة: "مصر تدين جميع أشكال التصعيد التي قد تقود إلى حرب شاملة في المنطقة".
وتابع وزير الخارجية: "ناقشنا الملفات الإقليمية ومنها الأوضاع الكارثية في الشرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي".
وشدد الوزير على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
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