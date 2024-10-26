شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مسألة المياه وجودية لمصر ولن نتهاون فى الحفاظ على حقوقنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 26 أكتوبر 2024 02:35 م
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن مسألة المياه وجودية بالنسبة لمصر، ولن نتهاون في الحفاظ على حقوقنا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني: "نطالب بالعمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية الروسية".
وتابع وزير الخارجية: "أكدنا أهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي والتعليمي مع أوكرانيا".
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