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وزير الخارجية: مسألة المياه وجودية لمصر ولن نتهاون فى الحفاظ على حقوقنا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 26 أكتوبر 2024 02:35 م

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن مسألة المياه وجودية بالنسبة لمصر، ولن نتهاون في الحفاظ على حقوقنا. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني: "نطالب بالعمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية الروسية".

وتابع وزير الخارجية: "أكدنا أهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي والتعليمي مع أوكرانيا".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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