شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مسألة المياه وجودية لمصر ولن نتهاون فى الحفاظ على حقوقنا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن مسألة المياه وجودية بالنسبة لمصر، ولن نتهاون في الحفاظ على حقوقنا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني: "نطالب بالعمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية الروسية".

وتابع وزير الخارجية: "أكدنا أهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي والتعليمي مع أوكرانيا".