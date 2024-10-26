شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نتوقع وصول حجم التبادل التجارى مع أوكرانيا إلى 2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في إفريقيا والشرق الأوسط، متابعا: "أكدنا أهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي والتعليمي مع أوكرانيا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني: "نتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع أوكرانيا إلى 2 مليار دولار".