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وزير الخارجية: نتوقع وصول حجم التبادل التجارى مع أوكرانيا إلى 2 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 26 أكتوبر 2024 02:29 م

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في إفريقيا والشرق الأوسط، متابعا: "أكدنا أهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي والتعليمي مع أوكرانيا". 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني: "نتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع أوكرانيا إلى 2 مليار دولار".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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