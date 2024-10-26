شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نتوقع وصول حجم التبادل التجارى مع أوكرانيا إلى 2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 26 أكتوبر 2024 02:29 م
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في إفريقيا والشرق الأوسط، متابعا: "أكدنا أهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي والتعليمي مع أوكرانيا".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني: "نتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع أوكرانيا إلى 2 مليار دولار".
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