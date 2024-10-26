شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسجل كلمة فى سجل زيارات مصنع يونيفرسال للأثاث بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

سجل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كلمة فى سجل الزيارات لمصنع يونيفرسال للأثاث بمحافظة السويس.

وكتب رئيس الوزراء،"سعدت اليوم بزيارة مصنع يونيفرسال للأثاث فى السويس مع خالص تمنياتى لكم بالتوفيق ومزيد من النجاح".

وبدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في عدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، استهلها بتفقد مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى" "داره" بحي عتاقة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين.

وقد رافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.