شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: إلغاء الرحلات لبغداد وأربيل وعمان لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، انه نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة، فقد تم إلغاء رحلات الشركة المتجهة إلى كلٍ من بغداد وأربيل اليوم لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأضافت الشركة في بيان لها أنه تقرر إلغاء رحلتها رقم (MS0719) المتجهة إلي عمان اليوم .

وطالبت مصر للطيران العملاء ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران.