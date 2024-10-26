شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن شن هجوم بمسيرات على قاعدة تل نوف الجوية فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت في بيان، شن هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، ‏وأصابت أهدافها بدقّة.‏

من ناحية أخرى، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بأن يحمر الشقيف تتعرض في هذه الأثناء لقصف بالقذائف الانشطارية الإسرائيلية المحرمة دوليا، بعد غارات شنها الطيران الحربي على أطراف البلدة لجهة نهر الليطاني.