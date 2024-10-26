شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن شن هجوم بمسيرات على قاعدة تل نوف الجوية فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالسبت، 26 أكتوبر 2024 12:20 م
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت في بيان، شن هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقّة.
من ناحية أخرى، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بأن يحمر الشقيف تتعرض في هذه الأثناء لقصف بالقذائف الانشطارية الإسرائيلية المحرمة دوليا، بعد غارات شنها الطيران الحربي على أطراف البلدة لجهة نهر الليطاني.
وأوضحت مندوبة "الوكالة" في مرجعيون، بسقوط صاروخين على أحد المنازل على بوليفار جديدة مرجعيون، فأصاب الأول المدخل الداخلي للمنزل مما تسبب بأضرار جسيمة فيه، والثاني الحديقة الخارجية من دون وقوع إصابات لكون المنزل خال.
وتركزت الغارات على حارة حريك، الكفاءات، برج البراجنة، ومنطقة الليلكي، وأدت إلى دمار كبير في المناطق المستهدفة بحسب مقاطع مصورة متداولة.
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