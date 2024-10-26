شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقصف يحمر الشقيف اللبنانية بالقذائف الانشطارية المحرمة دوليا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بأن يحمر الشقيف تتعرض في هذه الأثناء لقصف بالقذائف الانشطارية الإسرائيلية المحرمة دوليا، بعد غارات شنها الطيران الحربي على أطراف البلدة لجهة نهر الليطاني.

وأفادت مندوبة "الوكالة" في مرجعيون، بسقوط صاروخين على أحد المنازل على بوليفار جديدة مرجعيون، فأصاب الأول المدخل الداخلي للمنزل مما تسبب بأضرار جسيمة فيه، والثاني الحديقة الخارجية من دون وقوع إصابات لكون المنزل خال.

من ناحية أخرى، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي 8 غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وتركزت الغارات على حارة حريك، الكفاءات، برج البراجنة، ومنطقة الليلكي، وأدت إلى دمار كبير في المناطق المستهدفة بحسب مقاطع مصورة متداولة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة على منزل لآل حمزة في حي الصوان في بلدة كفررمان ودمره.

من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن "العدوان الجوي على مدينة النبطية منتصف الليل أدى إلى تدمير مبنى ابو علاء الحنون بمحاذاة مدارس المصطفى وتحويله ركاما، وهو مبنى يضم ملحمة ومحالا تجارية ومكاتب وشققا سكنية، وألحق اضرارا فادحة بالمباني والمحال التجارية المجاورة اضافة الى مبنى مهنية النبطية حيث نجت في داخله عائلات نازحة".

وعملت فرق من الكشافة وإسعاف النبطية والهيئة الصحية على نقلهم إلى خارج المنطقة.