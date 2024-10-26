شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تحذر: فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى حالة الجو واعتدال درجات الحرارة خلال ساعات النهار تكون مائلة للبرودة فى ساعات الليل وفى الصباح الباكر، لافتة إلى أن البلاد تشهد أجواء خريفية بأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود فارق ملحوظ بين درجات الحرارة العظمى والصغرى تصل 10 درجات.

ويشهد الطقس اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء أحيانا.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18.