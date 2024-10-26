شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو" تكرم مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

كرم الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والرزاعة "الفاو" والممثل الإقليمى لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن الخبراء أصحاب الانجازات في القطاع الزراعي خلال عام 2024 خلال الاحتفالية التي نظمتها الفاو، بمكتبها الإقليمي بالقاهرة، بمناسبة يوم الأغذية العالمي 2024 الذي أقيم هذا العام تحت شعار "الحق في الغذاء"، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية في مصر، والمكاتب القطرية للمنظمة في المنطقة العربية، والمنظمات الدولية في مصر، والهيئات الدبلوماسية، والجهات المانحة، وعدد من المستفيدين والإعلاميين وعدد من طلاب الجامعات المصرية.

حصلت بلابل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس عام 1991 والماجستير والدكتوراه من نفس الجامعة عامي 1996, 2006 ، كما حصلت على العديد من الدورات التدريبية العلمية المتخصصة في مصر وخارجها وتدرجت في الوظائف البحثية من باحث مساعد في مشروع حصر مرض العفن البنى في البطاطس عام 1997 حتى رئيس قسم بحوث الأمراض البكتيرية بمعهد أمراض النباتات حتى تولت منصب مدير المشروع منذ عام 2016 حتى الآن

واكتسبت بلابل خبرات كثيرة في مجال الادارة والتقنيات الحديثة للتغلب على المشكلات الإدارية وكذلك مجالات الميكروبيولوجيا الزراعية والتسميد الحيوي والتشخيص المبكر للبكتريا ومقاومة العفن البني .

وقامت بالإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ونشر حوالى 40 بحث علمى وخلال رئاستها لمشروع حصر ومكافحة العفن البنى في البطاطس قامت بتطوير معامله وتحديثها وحصولها على الأيزو والاعتمادات اللازمة من المجلس الوطنى للاعتماد الايجاك كما قامت بإنشاء قاعدة بيانات جغرافية للمناطق الخالية من العفن البني وكذلك وحدة نظم المعلومات الحكومية لمواكبة التحول الرقمي مع إطلاق رابط الخدمة الخدمة الرقمية للمستثمرين والمزارعين.

وتولت بلابل أيضا منصب رئيس الحجر الزراعي المصري عام 2017 بجانب عملها كمدير لمشروع العفن البني في البطاطس.

