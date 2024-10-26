شكرا لقرائتكم خبر عن متحف السكة الحديد يستقبل وفدا من جمهورية تركيا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل متحف الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم وفد من جمهورية تركيا لزيارة المتحف والذى يعتبر من أهم واقدم المتاحف المتخصصة فى مجال السكة الحديد.

ويعتبر متحف السكة الحديد من أقدم المتاحف المتخصصة وتم إعادة افتتاح متحف الهيئة فى مارس 2016، حيث يضم مجموعة من التحف التاريخية تحكى تاريخ الهيئة.

وتم تشييد المتحف فى 26 أكتوبر 1932، وافتتح لاستقبال الزوار في 15 يناير 1933 في ميدان رمسيس ليحكي قصة القطارات في مصر وليكون نواة لمتحف علمي فني بمصر وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للسكك الحديدية في يناير 1933.

ويضم المتحف بين جدرانه ما يقرب من سبعمائة نموذج ومعروض، ومجموعة من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية.

